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【疫情贏家】糧油副食品暢銷　阿信屋母企全年虧轉盈賺1200萬

股樓投資 21:51 2020/07/29

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多間零售企業受累疫情相繼發盈警，然而經營連鎖食品店阿信屋的CEC國際(00759)反藉疫情受惠。集團宣布，截至4月全年業績錄得1,234萬元盈利，成功轉虧為盈。並且派發末期息每股0.5仙。

相關文章：【第三波疫情】禁堂食醞釀加辣 哪3隻股即時受惠?

全年集團旗下阿信屋系列的零售業務收入按年上升9%至18.8億元。集團表示，零售收益之增長主要受惠於 疫情期間，市民對糧油副食品之需求大增。此外，收益增長也集中於毛利率水平較低之米糧、 麵食、急凍食品以及衛生紙品。期內，常規產品品種約為5,760款（2019年： 6,100款）， 較去年度之品種數為少，主要原因為759阿信屋採取更快流之商品組合，依循過去累積多年之數據將採購資源鎖定於銷量更穩定之商品，淘汰若干慢流量品種，縮短存貨周轉期及改善現金流量。截至4月，759阿信屋總分店數目為177間，淨減少開店2間。

疫情下，CEC表示將以極度審慎的經營方針，小心翼翼地營運， 以達成「穩中求存」的目標。759阿信屋將加強定位發展糧油副食品類別，以服務街坊為企業 任務，所以未來759阿信屋將繼續物色位於住宅區內之民生商場或商舖，由於挑選合適商舖很大程度上受限於當時區內之供應、舖位的位置、人流和呎租，本集團 將審視過去各區各分店的經營數據指標，積極尋找及選定合適新店。

相關文章：【第三波疫情】疫症再來襲 重溫5隻本地受惠股

撰文 : 投資組

CEC國際（00759） 經濟

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