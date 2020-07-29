【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢

▲ 屈臣氏集團將推出全港跨商戶消費獎賞計劃，免費開放易賞錢平台。（屈臣氏提供）

新冠肺炎疫情令各行業受影響，屈臣氏集團將推出全港跨商戶消費獎賞計劃，免費開放易賞錢平台，讓全港18區零售及餐飲商戶加入，提供多重跨商戶優惠，幫助商戶進行推廣。

為鼓勵更多餐飲、零售業加入，商戶加入時只需登記基本資料，提供消費優惠詳情，至於參加費、宣傳費、安裝費、技術支援費用全免。該計劃首先邀請零售及餐飲店舖，註冊成為合作商戶，而活動開始後，消費者透過手機應用程式可瀏覽優惠，同時到商店消費後，可集齊印花換領獎賞。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，目前「易賞錢」擁有370萬會員，手機應用程式下載150萬次，並與超過130間網上和實體商戶合作，會員可於超過1,000家零售店舖享會員優惠。

該集團在首輪活動中，捐贈180萬個WatsMask WeCare（ASTM Level 2）口罩，作為消費獎勵，以帶動零售業復甦。會員只要每次消費滿50元，便會獲發口罩電子印花乙個。而於2星期內，於8間不同商戶消費，包括兩次惠顧集團旗下零售品牌門市，即可免費獲贈口罩乙盒（15片裝）。

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責任編輯：馬意文