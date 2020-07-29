【零售業績】PRADA上半年轉蝕1.8億歐元不派息 料下半年有望重返盈利水平

▲ PRADA普拉達今年上半年盈轉虧，淨虧損1.8億歐元，去年同期盈利為1.6億歐元。

PRADA普拉達 （01913） 公布，今年上半年盈轉虧，錄得淨虧損1.8億元（歐元，下同），去年同期盈利為1.6億元。每股虧損0.07元，不派中期息。期內，收益錄得9.4億，按年跌40.3%，佔收入逾8成的主品牌Prada銷售淨額跌39.7%。

按地區劃分，亞太區按年跌24%至3.8億元，歐洲市場按年跌50.3%至3億元，美洲市場跌51.4%。PRADA表示，受疫情影響，今年2月至5月，Prada集團平均有40%店舖關閉，而4月高峰時更有70%店舖關閉。因全球政府實施封城的期間而無法經營店舖的開支為1.1億元。不過，隨店舖網絡重開後，集團已呈現持續復甦的銷售趨勢，而亞洲出現顯著增長。

截至今年6月底止，集團共有637間直營店及25間特許經營店。PRADA直營店有409間，較去年底少1間。

展望未來，PRADA指，隨著店舖網絡再次全面運作時，相信增長將會於年底前逐漸恢復，下半年可能會重返盈利水平，以使整個2020年的經營業績達至收支平衡。

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