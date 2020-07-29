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【每日焦點】禁堂食措施生效　POS供應商拓網上外賣速遞

科技 21:30 2020/07/29

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食肆全日禁堂食的措施生效，有銷售點終端系統（POS）供應商包括iCHEF、初創Eats365，就針對網上點餐，推新服務。

食肆全日禁堂食的措施今日起生效，對一眾餐廳而言實在百上加斤。有銷售點終端系統（POS）供應商包括iCHEF、初創Eats365，就針對網上點餐，推新服務。

其中iCHEF推出了「遙距自取外賣」，並為現有客戶提供免費升級，可讓食肆客人以QR code點餐；Eats365則提出針對網上點餐的餐飲系統整合方案，包括有Eats365網上市集（Eats365 Marketplace）及專屬網店（Merchant Branded Web），能為餐廳建立專屬網店，拓網上商機。

【禁堂食】外賣生意看俏　POS供應商iCHEF料今年客戶增長5成

【禁堂食】POS供應商Eats365瞄準商機　拓網上外賣速遞服務

iCHEF香港區負責人李思明指出，食肆可以在宣傳單張或專頁上附上QR code，客戶便能連結到網站點單，省卻下載專用的應用程式的麻煩。

事實上，現時市面上的POS系統，不少都集中用於收單的電腦，沒有開拓外賣的部分。Eats365商務總監黃汝灝（Hayden）表示，該公司將外賣服務與POS系統整合，用戶就毋須另行輸入訂單，解決分單困難。

責任編輯：張寶燕

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