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【議息前瞻】聯儲局料按兵不動 關注議息後聲明及鮑威爾講話

即市財經 21:10 2020/07/29

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市場一致預期聯儲局維持利率不變。

美國聯儲局即將公布議息結果，市場一致預期聯邦公開市場委員會（FOMC）會維持利率不變，將基準利率維持在0至0.25%的目標區間內。目前利率自3月15日以來一直處於該水平。聯儲局將於香港時間周四（30日）凌晨2時發表聲明，主席鮑威爾將在2時30分舉行新聞發布會。此次會議不會發布最新的季度預期。

FOMC將探討利率前瞻指引、資產購買計劃以及貨幣政策決定框架的變化，但可能不準備公佈最終決定。瑞士百達財富管理美國高級經濟師Thomas Costerg表示，聯儲局將保持觀望態度，而近期美國經濟數據表現平平，亦可導致聯儲局言論偏向「鴿派」。

Euler Hermes North America的高級經濟學家Dan North表示，自從上次會議以來，疫情已經變得更糟，不確定性甚至可能增多，預期聯儲將會重申此前立場，繼續為經濟提供支持。

相關文章︰【美國議息】瑞士百達財管︰聯儲局料維持觀望態度 言論或偏鴿派

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經濟 議息 鮑威爾 美國聯儲局

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