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【美息不變】聯儲局維持利率不變　鮑威爾︰經濟復甦取決疫情、須更多貨幣政策（第二版）

即市財經 11:28 2020/07/30

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美國聯儲局宣布，維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，符合市場預期。目前利率水平自3月15日以來一直未有變化。此次議息後不會有最新經預測，聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局致力於使用所有工具（use full range tool）支持經濟，並強調會維持借貸便利，直至非常確信疫情對經濟影響已經過去，但復甦時間長。

鮑威爾在視像會議中表示，美國第二季度GDP跌幅度可能為有史以來最差，6月中以來疫情大幅反彈，經濟仍充滿不確定性。即使疫情控制措施解封順利進行，人們重回工作崗位，但要實現經濟復甦還需要很長的時間，舉例結消費者外出堂食、航空出行需在經濟剛重啟時明顯回升，但近期步伐正在停滯不前。

另外，儲局聲明新增「未來經濟路徑極度取決於疫情的發展歷程」。

鮑威爾續表示，美國還需要更多的財政政策，反映他認為單靠儲局貨幣政策難獨力支撐經濟復甦。

鮑威爾強調財策非常重要

他表示︰「財政政策能夠解決我們解決不到的」，雖然聯儲局原意調整政策支持經濟，但針對個別群體的需要，財政政策的效用更大。他表示，聯儲局能夠作為貸方提供支持，但對於付不起薪金的企業，在沒有生意的情況下，企業要的不是貸款。他又強調「財政政策是必要」並對此前幾輪的財政刺激方案表示肯定。

聯邦公開市場委員會（FOMC）在聲明中表示，經濟活動及就業市場在急刻下滑後，近月有所改善，但距離年初水平仍有一段距離。需求疲軟和油價大幅下跌抑制了價格通脹。近幾個月來，總體金融狀況有所改善，部分反映了經濟刺激政策措施。FOMC預期會維持當前利率水平，直到有信心經濟已經度過了最近的危機，並重回正軌。

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