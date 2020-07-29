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【慎選VPN】VPN保障Tips　如何保雲端數據安全？

科技 20:55 2020/07/29

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本港VPN（虛擬私人網絡）用戶大增，網絡安全廠商Sophos的首席研究科學家Paul Ducklin最新建議，用戶宜採用雲端管理工具及保護雲端內的數據，避免不法之徒有機可乘。

近日本港VPN（虛擬私人網絡）用戶大增，惟研究團隊VPNMentor最近發現，7間以香港為基地的VPN服務供應商洩漏用戶資料，涉及約2,000萬用戶。市面上VPN供應商眾多，用戶又該如何保障個人私隱以及雲端數據安全？

網絡安全廠商Sophos的首席研究科學家Paul Ducklin最新建議，用戶宜採用雲端管理工具，以監察雲端資產的位置。他解釋，由於雲端儲存迅速簡便，非常適合作短期用途，但是其操作簡易或會令人鬆懈，所以在設置時必須謹慎，避免不法之徒有機可乘。

【網絡安全】黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份　

在家工作可提高生產力　聯想：數據安全成隱憂

除了向大眾公開的資料外，用戶亦應好好保護雲端內的數據，例如預先設置鎖好數據、切勿與外界分享承諾保密的私人資訊，以及儘早永久刪除已經使用的資料，不作保留。

此外，他又提醒，VPN非萬能亦非隱身術，無法隱藏或改變用戶的身份：「即使瀏覽的網站無法掌握用戶的確實位置，但用戶的真正身份依然不變。」而且使用VPN時有如轉換網絡服務供應商 (ISP)，亦必須緊記VPN與ISP同樣受法例約束。

【網絡安全】Barracuda研究報告出爐　揭示非法電郵帳戶接管產生特殊經濟

責任編輯：張寶燕

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