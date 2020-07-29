【餐飲寒冬】牛奶公司公布業績　美心收入大減3成

新冠肺炎繼續肆虐，第三波疫情爆發下，政府再對餐廳收緊堂食措施，今日（29日）開始更全日禁堂食，餐飲業自然叫苦連天。怡和集團旗下牛奶國際（Dairy Farm）持有50%美心集團權益，今日公布業績，計及聯營企業及合資公司，集團上半年收入按年上升6%，至145.5億美元，但核心盈利則按年減少40%，至1.05億美元，報告亦表明聯營及合資公司貢獻錄得明顯下跌，美心期內業務轉差是主要原因。

牛奶國際業務其實橫跨多個零售範疇，其中包括多個港人熟悉的連鎖商店及品牌，包括惠康、萬寧、7-11便利店、美心集團。公司特別指出，健康及美容業務、美心及便利店業務期內表現，均是令業績轉差的主要原因。當中持股50%的美心集團，上半年收入按年跌近30%，至8.7億美元，數字包括中港澳、柬埔寨、星馬泰業務。期內更轉盈為虧，虧蝕2,500萬美元，即整個美心集團期內虧蝕高達5,000萬美元，折合近3.9億元。

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業績報告指，肺炎疫情拖累美心餐廳顧客減少，並令部分分店需要停業，致令期間錄得虧損。不過，報告指美心第二季度業務表現有所改善，惟限聚令措施再次收緊的話，將有機會再次影響業務表現。故今次禁堂食令，及限聚令由4人收緊至2人，或有機會對正在復甦的美心業務造成打擊。

牛奶國際管理層指，下半年營運情況仍具挑戰性，但集團資產負債表穩建，有估心可繼續推進未來數年的轉型計劃。

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