【餐飲寒冬】牛奶公司公布業績　美心收入大減3成

新冠肺炎繼續肆虐,第三波疫情爆發下,政府再對餐廳收緊堂食措施,今日(29日)開始更全日禁堂食,餐飲業自然叫苦連天。怡和集團旗下牛奶國際(Dairy Farm)持有50%美心集團權益,今日公布業績,計及聯營企業及合資公司,集團上半年收入按年上升6%,至145.5億美元,但核心盈利則按年減少40%,至1.05億美元,報告亦表明聯營及合資公司貢獻錄得明顯下跌,美心期內業務轉差是主要原因。

牛奶國際業務其實橫跨多個零售範疇,其中包括多個港人熟悉的連鎖商店及品牌,包括惠康、萬寧、7-11便利店、美心集團。公司特別指出,健康及美容業務、美心及便利店業務期內表現,均是令業績轉差的主要原因。當中持股50%的美心集團,上半年收入按年跌近30%,至8.7億美元,數字包括中港澳、柬埔寨、星馬泰業務。期內更轉盈為虧,虧蝕2,500萬美元,即整個美心集團期內虧蝕高達5,000萬美元,折合近3.9億元。

相關文章:【零售寒冬】稻香旗下拉麵店Ringer Hut 禁堂食首日宣布全線結業

業績報告指,肺炎疫情拖累美心餐廳顧客減少,並令部分分店需要停業,致令期間錄得虧損。不過,報告指美心第二季度業務表現有所改善,惟限聚令措施再次收緊的話,將有機會再次影響業務表現。故今次禁堂食令,及限聚令由4人收緊至2人,或有機會對正在復甦的美心業務造成打擊。

牛奶國際管理層指,下半年營運情況仍具挑戰性,但集團資產負債表穩建,有估心可繼續推進未來數年的轉型計劃。

如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請按此: https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!