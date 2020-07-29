【新股IPO】曠視：現金流充足不急於上市 美國制裁影響有限

▲ 曠視稱公司現金流充足，上市已非特別急需完成的事情

內地人工智能獨角獸曠視科技曾申請在港上市，惟申請最終失效，曠視聯合創始人兼行政總裁印奇表示，從去年到今年，國際環境變化很大，現在公司現金流非常充裕，上市已非公司特別急需完成的事情。他又指，在港上市需要找一個合適的時間，並希望成功上市後公司股價能夠穩定，而非有很大波動。

去年10月，曠視科技遭美國列入「黑名單」，指其涉嫌侵犯新疆穆斯林少數民族人權。印奇首次回應此事，稱實體清單可能對中國大部分科技企業都有影響，但對曠視影響相對有限，因為曠視brain++的很多核心技術都是自主研發的。不過，他亦直言，美國制裁的確對曠視帶來影響，例如要替代部份晶片；去年曠視也調整了部分供應鏈，但目前已經恢復。

曠視去年底曾傳被港交所 （00388） 要求進一步回答美國制裁影響，其後公司上市申請失效，不過當時公司稱正補充資料，上市計劃如期推進。印奇表示，公司會繼續穩步推進上市計劃。此前曠視曾稱正在積極考慮在科創板上市。

曠視投資者包括阿里巴巴 （09988） 、螞蟻集團、聯想集團 （00992） 等，其中阿里巴巴通過螞蟻集團子公司及淘寶中國共計持有曠視29.41%股權，是其最大股東。

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