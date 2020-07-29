▲ 【澳洲疫情】離奇隔離規定 確診者可照出街做運動

新型冠狀病毒疫情肆虐，澳洲疫情近期明顯惡化，墨爾本所在地維多利亞州尤其嚴重。惟當地防疫措施有明顯漏洞，確診受感染、須接受隔離的人士，仍被允許外出做運動，衛生官員強調，民眾有權做運動（have a right to exercise）。

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維州首席衛生官Brett Sutton周二被問到，被確診人士可否外出做運動時，明確表示可以，他稱若不可以，則等同扣留，而當地政府不會扣留確診者。

他稱，最理想情況是他們留在寓所範圍或花園做運動，但部分人居所空間有限，沒有花園，他們沒有其他選擇，他強調這些人有權做運動。

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他進一步指，據維多利亞人權及責任憲章（ Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities），剝奪做運動選項等同監禁，故即使有疫情或其他原因亦不可這樣做。

澳洲疫情近期明顯惡化，每日新增確診人數由5月至6月的大部分時間不足20宗，到近期動輒數百宗，累計確診人數增至逾1.5萬人，當中逾半來自維多利亞州。

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責任編輯：文青青

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