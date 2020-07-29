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【周星馳作品】周星馳3部作品內地戲院重映　比高集團勁升逾3成

即市財經 20:06 2020/07/29

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內地戲院重啟，周星馳3部係獲重播。

周星馳3部作品獲得在戲院重播，內地疫情受控，近日低風險地區的戲院有序重啟並開始預售電影票。綜合內地院綫放映名單，周星馳作品獲在戲院重播，當中《大話西遊》系列攻上最高票房排行榜前十，總票房約44萬元人民幣。周星馳下比高集團 （08220） 炒起，全日勁升34.6%，收報0.07元。

內地戲院7月20日重啟，院綫計劃以重映經典電影為主，包括《風聲》《戰狼 2》等，周星馳3部亦在重映計劃中，有《大話西遊之大聖娶親》、《大話西遊之月光寶盒》和《美人魚》，目前只有前兩部作品在映，《美人魚》後期製作中，押後上映。

據貓眼娛樂 （01896） 旗下貓眼票房數據，截至今日（29日），《大話西遊之大聖娶親》和《大話西遊之月光寶盒》均躋身最高票房排行幫前十。《大話西遊之大聖娶親》位居第6，總票房達29.2萬元人民幣（下同），票價偏低為15.6元，但上座率及場均人次與其他影片相比並不低，分別為5.7%及6人。《大話西遊之大聖娶親》排第10，錄得總票房14.42萬元，票價為17.2元，上座率為3.8%，場均人次為5人。

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