【TikTok】字節跳動部分投資者洽購TikTok股權　估值達3750億

▲ 外電引述知情人士指，字節跳動的部份投資者對TikTok的收購估值達500億美元，為TikTok2020年預期收入的50倍。

字節跳動早前傳計劃出售旗下「海外版抖音」TikTok多數股權。外電引述知情人士指，字節跳動的部分投資者正洽購TikTok股權，提出價格相當於TikTok估值達500億美元（約3750億港元），為TikTok2020年預期收入的50倍，遠高於美國已上市的社交平台Snap（美：SNAP）。

Snap 最新市值約332億美元。

此前有消息指，TikTok獲General Atlantic及紅杉資本等外資企業洽商收購多數股權，同時其他公司和投資公司亦對收購TikTok感興趣。

不過，現時仍未清楚字節跳動創辦人張一鳴是否同意收購事項，據指張一鳴至今仍希望保持控制權。

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