萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換

牛奶公司推出大型獎賞計劃yuu，「使1蚊賺1分」，當中會納入萬寧Mann Card計劃，萬寧Mann Card將自動升級為yuu獎賞計劃，萬寧Mann Card會員可轉換Mann Card積分為yuu積分。每1分Mann Card積分可換取5分yuu積分，變相增加25%積分價值，轉換後的積分3年內有效。

萬寧Mann Card轉換積分方法：

1. 按連結下載yuu應用程式，註冊成yuu會員

2. 按「使用邀請碼註冊」

3. 輸入邀請碼並按照簡單的步驟進行註冊

4. 於「積分結餘」查閱已轉換的積分

如果已是yuu會員：

1. 於yuu 應用程式中，前往「設定」

2. 按「提供邀請碼」並輸入你的邀請碼

3. 於「積分結餘」查閱已轉換的積分

若未能成功在yuu程式內轉換，只需親臨任何一家萬寧店舗(香港/澳門)，向職員出示Mann Card實體咭或電子會員咭及yuu ID，即顯示在yuu應用程式内的yuu會員二維碼，就可讓職員幫助轉換積分。

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