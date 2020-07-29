【新冠肺炎】白羅斯總統「無厘頭」偏方 伏特加+桑拿治肺炎

新冠肺炎疫情席捲全球，各國爭相研發新冠疫苗及治療方法。白羅斯（Belarus，俗稱白俄羅斯）總統大談治療新冠肺炎偏方，聲稱自己早前確診新冠肺炎，但無出現病徵，他便以飲伏特加和焗桑拿，成功治好新冠肺炎。

【新冠疫苗】英國四出搜羅 再簽6000萬劑協議

【新冠疫苖】Moderna疫苗猴子實驗 成功降傳播風險

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）受訪時表示：

「今天，你遇到一個感染新冠肺炎後康復的男人（即盧卡申科自己）。這是醫生昨日得出的結論。我確診但無病徵。」

（Today you are meeting a man who managed to survive the coronavirus on his feet. This is what doctors concluded yesterday. Asymptomatic.）

盧卡申科沒有交代他何時和如何受到病毒感染。他揚言，國內多達97%受感染人口都是無病徵的，但也沒有披露他的理據或數據來源。

【美國疫情】共和黨紓困方案又關FBI事？疑涉關照特朗普酒店

【北韓疫情】多處設防疫哨所 「滴水不漏式」封關檢疫

不過，他提出飲伏特加和焗桑拿可以治新冠肺炎，惹來國內重大非議。而在疫情初期，他未如其他國家般，叫停國內的足球比賽，而是容許比賽繼續，又不實施社交距離，甚至在３月底親自上陣，參與冰球比賽，聲稱這是「最好的抗病毒活動」。

擁有950萬人口的白羅斯，目前累計確診病例6.7萬宗，死亡病例543宗。

＊編註：現時沒有任何科學證據顯示，飲伏特加或焗桑拿可以醫治新冠肺炎，染病者宜遵從醫生指示接受治療。

【美國疫情】紐約音樂會違社交距離令 高盛CEO也有份

【新冠疫苗】俄羅斯冀8月10日前推疫苗 爭取全球第一

責任編輯：方賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱