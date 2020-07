【新冠肺炎】白羅斯總統「無厘頭」偏方 伏特加+桑拿治肺炎

新冠肺炎疫情席捲全球,各國爭相研發新冠疫苗及治療方法。白羅斯(Belarus,俗稱白俄羅斯)總統大談治療新冠肺炎偏方,聲稱自己早前確診新冠肺炎,但無出現病徵,他便以飲伏特加和焗桑拿,成功治好新冠肺炎。

白羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)受訪時表示:

「今天,你遇到一個感染新冠肺炎後康復的男人(即盧卡申科自己)。這是醫生昨日得出的結論。我確診但無病徵。」

(Today you are meeting a man who managed to survive the coronavirus on his feet. This is what doctors concluded yesterday. Asymptomatic.)