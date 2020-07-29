平壤收緊防疫措施 境內密集式設置防疫哨所

一名懷疑新冠肺炎脫北者日前回國，觸動平壤政府神經，立即採取嚴格防疫措施，於境內各地密集式設置「防疫哨所」。

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據北韓傳媒報道，為防止境外疫情輸入，自一月封國後，北韓領袖金正恩日前緊急召開會議，將國家應急防疫級別上調至最高，並進一步加強各地疫情防控工作，包括指示朝鮮中央應急防疫指揮部，在所有火車站和長途車站、各道政府駐地入口、各道分界線等增設「防疫哨所」，篩查發燒病人，並可隨時實施緊急隔離。同時加強醫學篩查，在公共交通工具和公共場所進行消毒並測量體溫。

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強化版防疫措施同時亦已在餐廳、商店等服務單位以及公共場所嚴格執行。當局指目前形勢要求全民齊心協力共同制定嚴密的防疫對策，將加強對居民的思想教育工作，構建對應急防疫指揮部絕對服從的社會氛圍，使居民能夠嚴格遵守防疫守則。

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