全港禁堂食 政總飯堂獲豁免明起可供堂食？

禁堂食首日，出現遍地開餐，政府於今天下午向政府總部員工發電郵，指由明天（30日）開始，政府總部飯堂可供堂食，但每枱只可坐一人，每枱相隔1.5米，入去前量體溫，非進食時要戴口罩，此消息一出，有人質疑官員是否有特權，有網民形容是「只准州官放火 ，不准百姓點燈」。但按政務司司長張建宗早前宣布禁堂食令，有11類餐飲業務處所獲豁免，其中包括特區政府辦事處內的餐飲業務。

11類獲豁免處所包括：

1/為香港國際機場及航空業的運營及發展所需而提供餐飲業服務的

2/專營巴士公司的員工餐廳

3/港鐵員工餐廳

4/隧道員工餐廳

5/葵青貨櫃碼頭、內河船碼頭、珠江內河貨運碼頭及招商局碼頭的員工餐廳

6/香港體院內的餐飲服務

7/電力公司員工餐廳

8/廢物管理設施員工的餐飲服務

9/非政府組織營運的老人、殘疾人、兒童及青年、其他弱勢群體的日間及居住福利服務，在場所提供的膳食服務

10/特區政府辦事處內的餐飲業務

11/工作場所內專供受僱於該處的人使用的食堂或提供予員工用膳期間的餐飲業務。

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