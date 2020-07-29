【帶量採購】內地8月展開第三批藥品集中採購 共涉56款藥物

▲ 內地政府發文，將在8月下旬展開第三批藥品集中採購工作，共涉56種藥品。

內地政府今日發文，將在8月下旬開展第三批藥品帶量採購（亦稱集中採購），共涉及56個藥物品種，藥企將在8月20日提交申請。藥品採購周期為1至3年，中標藥企可獲首年約定採購量的50%至80%份額。

官方目前已經公布56款擬集中採購藥物，根據初步梳理，石藥 （01093） 有生產銷售其中8款藥物，包括二甲雙胍口服常釋劑、布洛芬顆粒劑等；中生製藥 （01177） 生產銷售替格瑞洛口服常釋劑等8款藥物；翰森製藥 （03692） 則生產銷售其中6款，如奧氮平口腔崩解片。

集中採購旨在通過保證採購量倒逼藥企降價，部分藥企為保住市場份額可能大幅降價，部分藥企則可能借機搶佔市場份額。2018年底集採在11個城市試點時，曾有藥企大幅劈價，致使當時醫藥股急跌，不過去年政策在全國推行，下半年也順利進行第二批藥品集中採購，投資界普遍認為，市場已消化政策影響。

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