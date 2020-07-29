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【北韓疫情】多處設防疫哨所 「滴水不漏式」封關檢疫

環球社會熱點 19:29 2020/07/29

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北韓官媒表示已進一步加強檢疫措施，包括於多處設置防疫哨所，又加強消毒公共交通工具及公眾場所。

新冠肺炎疫情全球大流行，北韓官媒早前聲稱，北韓開城出現首宗疑似新冠肺炎個案，為「脫北者」返回北韓的輸入個案。北韓官媒表示，該國已進一步加強檢疫措施，包括於多處設置防疫哨所以篩查懷疑染疫者，正滴水不漏式對進出開城的人作檢查，又加強消毒公共交通工具及公眾場所。

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北韓為防止境外疫情傳入，由今年1月起封關控疫。但朝中社周日（26日）報道，1名脫北者3年前逃到南韓，本月19日非法返回北韓，其後懷疑感染新冠肺炎。北韓領袖金正恩上周六（25日）召開緊急會議，宣佈將上調國家應急防疫級別至最高級別。

北韓官媒周三（29日）報道，北韓中央應急防疫指揮部於所有火車站、長途巴士站、道政府駐地入口、各道分界線增設防疫哨所，希望加快篩查出有發燒症狀的人。

北韓官媒更指，北韓正滴水不漏式對進出開城的人作檢查，會安排懷疑染疫者緊急隔離，也會加強檢測篩查，和安排在各大公眾場所消毒、量體溫。

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另外，開城出現首宗疑似感染個案後，北韓當局於上周五（24日）已封鎖開城，更搜查去市內曾與懷疑染疫者接觸，或途經開城市的人，並安排這些密切接觸者隔離及進行檢測。

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責任編輯：何穎兒

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