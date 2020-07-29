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【餐飲寒冬】牛奶國際上半年核心盈利倒退四成　美心集團盈轉虧蝕近4億元

即市財經 19:19 2020/07/29

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限聚令下顧客減少，美心集團上半年業務盈轉虧。

疫情下實施全日禁堂食、限聚令等社交距離措施，重創怡和集團旗下牛奶國際（Dairy Farm）持股50%的美心集團（Maxim's）業務。牛奶國際指，美心集團、保健及美容業務表現欠佳，均是拖累上半年業績的原因。美心集團盈轉虧下，牛奶公司核心盈利減少40%至1.05億美元，每股派息減少23%至5美仙。

限聚令等措施令美心集團顧客大減

集團持股50%的美心集團上半年業務盈轉虧，攤佔淨虧損2500萬美元（約1.95億港元）；意味整間美心集團淨虧損應該5000萬美元（約3.9億港元）。美心集團攤佔收入減少29%至8.7億美元，主要由於限聚令下食肆顧客減少，旗下分店曾短暫停業。隨社交距離限制於次季放寬，美心集團表現有逐步改善，但限聚令再次收緊，勢影響美心集團業務未來表現。

牛奶公司上半年收入減少9%至52.4億美元；若計及聯營企業及合資公司，收入增加6%至145億美元。期內經營現金流淨流入7600萬美元，較去年同期大減72%。

本港遊客減少拖累北亞萬寧表現

保健及美容業務受到疫情及社交距離限制措施影響，雖然個人保健產品需求急升，但香港的遊客大減令北亞萬寧業務大跌。東南亞業務首季理想，次季則同樣受到社區距離限制措施打擊。

牛奶公司強調，將會繼續推進維時數年的轉型計劃，包括成本改善計劃、加強零售業務及改善公司方式等，以應對疫情下的新挑戰。

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