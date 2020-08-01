【一家四口 離家出走】馬漪楠：泰國酒店業是危？是機？

上一次泰國布吉島如此冷清，要數到2004年南亞海嘯發生後。那時我們到布吉探朋友，朋友說：自從海嘯後的一年來，布吉的旅客減少了一半。最近與這位在布吉島有投資地皮的朋友聯絡，他苦笑說，今次是遊客量跌到幾乎零！

多家酒店難以經營

眾所周知，泰國經濟一向依賴旅遊業，自疫情開始，泰國政府出乎意料之外實施全國封鎖，禁止旅行，以往熱門旅遊勝地都難見遊客蹤影。據我們在泰國的朋友說，今次真心重創泰國旅遊業。去過泰國的朋友都知道，泰國酒店林立。如今失去收入的酒店老闆，起初都想着捱一兩個月，讓員工放無薪假，看看事態如何。但過了幾個月，鎖國政策未解除，已經蝕到入肉，無法再維持經營，紛紛同一時間拋售轉讓酒店。

據我們在布吉定居的朋友所說，以旅遊業為支柱的布吉島，只計芭東沙灘地區（Patong Beach Area），近日就已經有50多家酒店通過地產中介或地產網上平台掛牌出售物業。以為只有3星級酒店捱不住？原來當中也有6星級酒店轉讓。朋友說，近幾個月受新冠肺炎疫情及封城措施影響，大部分旅客已經撤離，剩下的是一些無錢買貴價機票回國的背包客。然而背包客又怎會住6星酒店呢？所以，今次連有較大資本的6星級酒店都難以為繼。

朋友說附近的蘇梅島就更加冷清，今年疫情發生後，許多酒店停業了3個月，停業期間還需支付員工工資及各項管理費。當地酒店業的朋友看得頗淡，認為疫情可能還將延續數年，所以都萌生退意，不過出讓者多，問津者少。事實上，在這個時勢，無論賣家出甚麼價格，都會被有意的買家壓得很低。

旅行泡泡快將實施

同時間大量酒店結業，會造成大量失業，相信這不會是泰國政府想看見的，所以泰國旅遊部已想出對策，正在和疫情控制得較好的國家協商推出「旅行泡泡」（Travel Bubble）計劃，讓雙方的國民可以再次互相到對方國家旅行。泰國觀光與體育部長披帕說，「旅行泡泡」（Travel Bubble），第1階段的目標國家和地區已經包括香港在內，但第一階段只會開放給對商務和醫療旅客。開放入境之後，如果疫情依然可控，下階段將會逐漸擴展到自由行，最快可在8月實施，最晚不超過10月，但實則都要看疫情控制情況，希望大家都不用久等吧！

與此同時，泰國計劃推出國內旅遊政策，刺激「內需」，向400萬18歲以上的國內民眾發放3,000泰銖（折合約730港元）現金或禮券用於國內旅遊，另外向120萬名在一綫抗擊疫情的醫護人員提供免費旅遊。相信這會是不少國家都將會仿效推出的刺激經濟政策了。