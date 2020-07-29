【零售業績】日本城母企全年多賺逾26%息11仙 7月起生產自家口罩「SMILE 365」

▲ 日本城母企國際家居零售全年純利按年增26.8%至1.5億元，末期息增22.2%至11仙。

日本城母企國際家居零售 （01372） 公布，截至今年4月底全年，收入按年升8.2%至25.4億元，毛利率升0.6個百分點至46.6%，純利增26.8%至1.5億元，末期息增22.2%至每股11仙，連同中期息5.5仙，全年股息合共16.5仙，按年增15.4%。

國際家居零售今日升0.9%，收報2.16元。現價股息率達7.6厘。

早前日本城宣布自家產口罩，並稱機器及原料已在手。國際家居零售指，最近在香港設立了口罩工場，於7月開始投入生產，推出自家品牌「SMILE 365」 口罩。

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香港市場全年收入增8%

全年業績方面，主要市場香港因社會事件以及疫情令整體零售環境表現疲弱，但集團通過產品多樣化、增強自家品牌及以「123 by ELLA」和「多來買」品牌驅動增長，期內收入按年增長8.1%，佔總收入88.1%，同店銷售增4.6%。

澳門收入增加7.6%至4434.3萬元，同店銷售增長4.3%，去年同期則為17.7%。另外，新加坡市場收入按港元計算增加8.9%至2.6億元，同店銷售增長9.8%。

截至今年4月底止，集團經營378間店，較去年同增加13間，香港有312間，按年增7間。

國際家居零售指，考慮到全港整體租金水平的調整漸趨普遍，以及政府逐步增加住宅供應，將繼續物色合適的地點開設新店，尤其是新發展的住宅地區以及新建的公營房屋。

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