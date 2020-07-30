牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆

牛奶公司聯同怡和集團旗下食肆及恒生銀行 （00011） 推出大型獎賞計劃yuu，「使1蚊賺1分」。yuu連結超過10個品牌，2000間商店及食肆，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、Market Place、肯德基、必勝客等。yuu用戶每消費1元，便能賺取1分yuu積分。若使用yuu enJoy信用卡，更可獲3至4倍積分。

yuu每星期會為顧客度身訂造不同品牌的個人化優惠，積分結餘會透過應用程式在交易後即時更新。yuu已在App Stor及Google Play Store上架，新用戶只需在Apple 或 Android的智能電話免費下載應用程式，就能即時賺取積分；另可在WeChat的小程序使用。

yuu有4個登記方法可供選擇：

1. 於Apple App Store或Google Play下載yuu手機程式

2. 於任何一家惠康、萬寧、7-11或IKEA以手機號碼及八達通，便可申請為yuu會員

3. 申請全新恒生yuu enJoy信用卡

4. 於yuu微信小程序上申請為yuu會員

yuu enJoy信用卡可賺取3至4倍積分

牛奶公司更與恒生銀行推出yuu enJoy信用卡，用戶以yuu enJoy卡於以下商戶購物可賺取3倍積分，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA等；若在肯德基、必勝客及PHD薄餅博士三食肆用餐，更可賺取4倍積分。

牛奶公司集團行政總裁麥殷（Ian Mcleod）表示，yuu標誌牛奶公司首次數碼整合集團內所有品牌，同時是公司數碼轉型的重要里程碑，目標繼續為顧客提供實惠、優質及便捷的服務。

積分可共享 也可捐贈積分作慈善用途

積分可以與其他人免費共享，只需在賬戶資料頁面按「分享積分」，就可立即與其他yuu會員分享積分（最少為2,000積分）。除了賺分換禮品，yuu更與指定的本地慈善機構合作，用戶可以透過應用程式捐贈積分，首階段會與膳心連基金與伸手助人協會合作。

查詢更多有關yuu奬賞計劃和專屬優惠，可參考網址或Facebook。

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