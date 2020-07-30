  • 27°C
香港時間 : 2020730日 (四) 07:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆

即市財經 07:00 2020/07/30

分享：

牛奶公司聯同怡和集團旗下食肆及恒生銀行 （00011） 推出大型獎賞計劃yuu，「使1蚊賺1分」。yuu連結超過10個品牌，2000間商店及食肆，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、Market Place、肯德基、必勝客等。yuu用戶每消費1元，便能賺取1分yuu積分。若使用yuu enJoy信用卡，更可獲3至4倍積分。

yuu每星期會為顧客度身訂造不同品牌的個人化優惠，積分結餘會透過應用程式在交易後即時更新。yuu已在App Stor及Google Play Store上架，新用戶只需在Apple 或 Android的智能電話免費下載應用程式，就能即時賺取積分；另可在WeChat的小程序使用。

yuu有4個登記方法可供選擇：

1. 於Apple App Store或Google Play下載yuu手機程式
2. 於任何一家惠康、萬寧、7-11或IKEA以手機號碼及八達通，便可申請為yuu會員
3. 申請全新恒生yuu enJoy信用卡
4. 於yuu微信小程序上申請為yuu會員

yuu enJoy信用卡可賺取3至4倍積分

牛奶公司更與恒生銀行推出yuu enJoy信用卡，用戶以yuu enJoy卡於以下商戶購物可賺取3倍積分，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA等；若在肯德基、必勝客及PHD薄餅博士三食肆用餐，更可賺取4倍積分。

牛奶公司集團行政總裁麥殷（Ian Mcleod）表示，yuu標誌牛奶公司首次數碼整合集團內所有品牌，同時是公司數碼轉型的重要里程碑，目標繼續為顧客提供實惠、優質及便捷的服務。

積分可共享　也可捐贈積分作慈善用途

積分可以與其他人免費共享，只需在賬戶資料頁面按「分享積分」，就可立即與其他yuu會員分享積分（最少為2,000積分）。除了賺分換禮品，yuu更與指定的本地慈善機構合作，用戶可以透過應用程式捐贈積分，首階段會與膳心連基金與伸手助人協會合作。

查詢更多有關yuu奬賞計劃和專屬優惠，可參考網址Facebook

相關文章：萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換

相關文章：【業績】牛奶國際上半年核心盈利倒退四成　美心集團盈轉虧蝕近2億元

相關文章：【保就業計劃】一文看清第五輪主要僱主　牛奶公司、百佳屈臣氏、大家樂大快活在內（附名單）

 

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

股票 經濟 零售 恒生銀行（00011） 八達通 IKEA 萬寧 7－Eleven 惠康 App Store

上一篇文章

萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換

下一篇文章

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資31億港元　一文看清金管局接美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

消息：立法會選舉　政府決定押後1年
消息：立法會選舉　政府決定押後1年
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥次日孖展錄642億 超購約108倍
【新股IPO】泰格醫藥次日孖展錄642億 超購約108倍
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【恒指夜期】夜期升35點　受制25000點關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期升35點　受制25000點關（不斷更新）
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎