【美國疫情】共和黨紓困方案又關FBI事？疑涉關照特朗普酒店

美國國會準備就新冠肺炎疫情推出新一份紓困方案，但在共和黨參議院方案當中，被發現不少跟抗疫紓困無關的內容，包括原址重建聯邦調查局（FBI）總部，惹來民主黨質疑是企圖藉此關照附近的特朗普酒店。

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紓困方案總金額料可達到１萬億美元，包括向納稅人直接派錢1200美元，但當中也涉及跟疫情不相干的項目，就像涉資17.5億美元的FBI總部重建項目。

盡管方案來自參議院共和黨，但該黨眾人都與之保持距離，參議院撥款委員會主席謝爾比（Richard Shelby）周二（28日）更直言，這是來自特朗普政府的要求。即使是多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），同日也稱反對不相干的修正案，不管是興建FBI新總部，抑或援助非法移民，他認為都不應該加入紓困方案。

有關興建FBI總部的爭議可以追溯至2017年，國會之前花數年時間終於通過，在首都華盛頓市郊興建FBI新總部，但特朗普上台後將之否決，並改為在華府賓夕法尼亞大道的胡佛大廈（J. Edgar Hoover Building）的原址重建。而當中爭議在於，特朗普國際酒店就位處同一條街。

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民主黨質疑，特朗普的決定只是為了保護家族企業的酒店價值，防止競爭對手進駐賓夕法尼亞大道，跟特朗普國際酒店爭生意。司法部已經就此展開調查。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）批評，特朗普此舉將令到任何人都無法到這條街建酒店。

雖然連共和黨人也對紓困方案包含重建FBI新總部的做法有所微言，但白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）仍然為做法辯護，承認有項目跟疫情無關，但大家需要明白這是撥款議案的運行機制。

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責任編輯：方賢

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