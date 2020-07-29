中金：內地5G提速電訊商盈利承壓　料中移動的移動業務改善予跑贏行業評級

▲ 中金料中資電訊商因5G建設加速而盈利受壓，中移動為當中壓力最少。

內地5G發展首年，三大電訊商5G建設提速。中金認為，三大電訊商維持當前資本開支預算前提下，上調今年目標5G基站數量，將增加他們的營運費及電費。認為聯通 （00762） 及中電信 （00728） 盈利將持續承壓。而對中移動 （00941） 利潤率的影響，料部分被會計折舊攤銷年限延長而抵銷，予目標65元，「跑贏行業」評級。

該行認為聯通和中電信因5G建設加速而增加營運成本，盈利持續承壓，分別給予目標價6.1元和3元，均維持中性評級。

中金料中移動中期業績與去年持平

中金預計中移動業績與去年持平，淨利潤按年微跌0.2%，EBITDA按年下滑4.1%，主因是5G基站維護和電力費用上升。不過，料移動業務有望改善，隨著中移動5G持續滲透及低端客戶攜號轉網，ARPU降幅收窄；且下半年5G創新應用的推出，或帶動ARPU回升。

該行稱，中移動上半年產業互聯網表現強勢，帶動收入增長，IDC、大數據及雲計算業務取得顯著增長，預計推動固網收入實現雙位數增長，並抵銷傳統寬帶業務的頹勢表現。

料聯通上半年淨利潤呈低個位數降幅

中金預期，聯通上半年淨利潤和EBITDA分別按年倒退4%和3.9%，由於5G網絡維護費用增長。總收入按年增2.5%，當中移動服務收入略跌，相信寬帶服務收入的強勁增長緩解總收入的壓力。

截至6月底，聯通總移動用戶按年跌4.6%至3.1億。該行認為，聯通下半年繼續透過提供差異化5G服務，提高客戶價值並減低客戶流失率，推動移動業務收入回升。

中電信處於5G初期 收入及盈利回暖仍需時日

中金預計，中電信中期錄得淨利潤按年微跌0.6%，EBITDA低個位數下降，因5G網絡維護費用上升。

中金指出，由於中電信為擴大用戶規模繼續提供低價位4G套餐，或拖累整體ARPU。同時5G滲透仍處於初期階段，5G用戶佔比仍較小，對收入增長貢獻有限，但隨5G應用創新，有望為移動收入帶來更多上行空間。

該行稱，中電信傳統寬帶業務續承壓，ARPU下行壓力大，料下半年新基建推進，產業互聯網為該業務主要驅動力。

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