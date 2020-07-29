▲ 五眼聯盟變六眼？日本或加入

美國、英國、澳洲、加拿大與新西蘭五大英語國家組成的五眼聯盟，或迎來重大改變，據報日本早前提出加入五眼聯盟，受到英國歡迎，五眼聯盟並將擴大為戰略經濟關係，共享醫療物資及重要礦產等戰略材料。

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《衛報》報道，日本防相河野太郎早前出席保守黨「中國研究小組」（China Research Group）活動時，提出加入五眼聯盟。他稱中國的經濟增長至有能力購買外國科企，與英國般的國家合作對抗衡中國十分重要，可共享投資，促進互相交流技術。

英國外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）支持計劃，他表示，五眼聯盟是情報及防禦體系的核心，應考慮可以信任的伙伴，深化聯盟，又稱日本是重要戰略伙伴，應把握所有機會加強合作。

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英國脫歐後急於加強與歐盟以外國家的貿易關係，五眼聯盟國家同屬英語圈，歷史淵源深，是很好的突破口。澳洲對加強合作態度正面，有議員表明支持五眼聯盟成員間的自由貿易協定。

「五眼聯盟」是英國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭5個份屬友好的英語國家，組成的情報聯盟，起源可追溯至二戰。

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責任編輯：文青青

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