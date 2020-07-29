【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調

原定本月底接受申請的新一期居屋，因近期疫情惡化，需延遲推出。房委會資助房屋小組主席黃遠輝說，房委會早前通過以市價六折出售新一期居屋，惟預計今年第二季度非業主的入息中位數，很可能較往年低，故會重新定價，最終或會調整至以六折出售。

黃遠輝續說，希望新一期申請不會延遲太耐，否則無法按計劃推行，即今年十月攪珠，明年三月揀樓，又預計新一期居屋將收到逾三十萬份申請表，與去年相若，至於柴灣蝶翠苑及青衣青富苑兩個綠置居項目，其揀樓程序同因疫情而須延期，雖然認購反應一般，但他認為，所有單位最終仍會售罄。

新一期居屋涉及四個屋苑，提供逾7,000伙單位，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑。

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