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【禁堂食】Zeek日間外賣單量升60%　葵青及東區升幅最顯著

商業 18:23 2020/07/29

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對比未有任何堂食禁令前的9個工作天，Zeek是日日間外賣單量截至下午3時升60%。（資料圖片）

本港今日起實施食肆全日禁堂食，為期一星期。香港物流平台Zeek在規例實施首日公布外賣單量數據，對比未有任何堂食禁令前的9個工作天（7月1日至14日），是日日間外賣單量截至下午3時升60%。

【禁堂食】外賣生意看俏　POS供應商iCHEF料今年客戶增長5成 

另外全港18區中，以葵青區及東區的日間外賣單量升幅最顯著，兩區均增長9成。葵青區為新發展的商貿區，位置分佈偏遠，加上鄰近的貨櫃碼頭，食肆分佈較為分散，上班族為爭取時間用餐，故外賣需求特別多；至於東區，以早上10至11時單量較多，或與當區雲集多個大型屋苑及居家工作有關。

為應付激增的外賣訂單，Zeek已安排人手調配，加快配送員審批進度，並提供特別接單獎金。（Zeek提供圖片）

Zeek料未來外賣訂單量增逾30%

Zeek行政總裁趙家祺表示，全日禁堂食絕對大大提高餐飲外賣配送服務的需求，為此已經積極安排人手調配，加快配送員審批進度，提供特別接單獎金，以應付激增的外賣訂單。同時，亦加緊處理食肆客戶的查詢，希望盡快為他們提供餐飲外賣配送服務，或開通搭建專屬外賣或自取網店，協助飲食業步過寒冬。他預計，未來外賣訂單量會有30%至40%增長。

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責任編輯：蘇穎琪

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