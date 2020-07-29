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被控盜用耳機專利 蘋果恐付開發成本三倍賠償

環球政經 18:00 2020/07/29

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無線耳機近年大行其道。創立逾60年的美國耳機設計製造商品牌Koss，日前入稟控告蘋果公司、Bose等多間有生產耳機的企業，盜用無線耳機專利技術。

副總裁Michael Koss表示，其無線耳機專利早於2005年左右開發，當時團隊積極投資，並發明可雙向運作的無線耳機，將項目起名Striva，後來申請專利。專利內容涵蓋無線耳機設計，以及從電腦或播放器透過無線網路的聲音串流技術等。Koss表示，生產的各種耳機及裝置，都應用到Striva申請的多項專利技術。

相關閱讀：【保護環境】蘋果承諾2030年前　實現100％碳中和

Koss於控狀指，蘋果公司多款產品，包括iPhone、iPod、iPad及Apple Watch等，多少都侵犯了公司的5項Striva專利技術，並表示蘋果公司早於2017年已知悉有關侵權通知，但一直無視其專利權。故此Koss這次控罪，要求涉事公司賠償由2000年開始所投入開發成本的三倍損失。

目前蘋果公司法與Boss都未就事件回應。

 

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撰文 : 國際組

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