【新股IPO】畢馬威報告：內地風險投資市場現復甦跡象 第二季投資總額按季增4成

▲ 畢馬報告顯示，今年第二季亞洲十宗最大的融資交易中，8宗交易是來自中國。

畢馬威發表2020年第2季度《風投脈搏》報告顯示，自今年4月份開始，內地大型平台公司開始恢復投資活動，第2季錄得633宗風險投資交易，涉資達127億美元，按季增加39.5%。報告又指，第2季大型交易主要為數碼業務，預計下半年數碼商業模式繼續吸引風險投資者投資。

報告顯示，今年第二季亞洲十宗最大融資交易中，8宗交易來自中國，當中市場有傳，青桔單車（Didi Bike）及柔宇科技（Royole）正計劃上市。

報告指出，今年第2季度內地有多宗大型交易，主要為數碼業務及生物科技行業，當中生物科技公司華大智造及青桔單車分別集資10億美元（約78億港元）、教育科技企業作業幫集資7.5億美元（約58.5億港元）、滴滴自動駕駛集資5億美元（約39億港元）。

畢馬威中國科技行業主管合夥人吳劍林表示，數碼商業模式在今年第2季是國內熱門投資領域之一，特別是網上支付、電子商貿、遠程辦公室方案、網路安全、數碼醫療及疾病傳播監察等。

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，內地經濟可以復甦，新基建投資支持經濟數碼化轉型，預計國內的風險投資及私募股權活動於未來數季回升。新股市場方面，她認為今年次季度香港和內地資本市場勢頭維持強勁，市場氣氛將持續至下半年。

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