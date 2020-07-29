【新冠肺炎】禁堂食首日市民「遍地開餐」 田北辰倡開放體育館做食堂惹爭議

新冠肺炎疫情第三波襲來，政府規定今日起，全港食肆禁止堂食，不少沒有辦公室、在戶外工作的市民「遍地開餐」，席地而坐在路邊用餐，情境令人心酸，立法會議員田北辰向特首林鄭月娥發信，建議政府可開放體育館、社區會堂一類的政府場地，以公開試的防疫標準，供市民進食，所有市民進出必須登記，保持距離，座位單向而且設有間隔，每位市民使用完畢後工作人員立即消毒，希望在最嚴謹的防疫措施下提供市民最基本衞生的進食場所。

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍在社交媒體上發帖，表示不認同田北辰建議，「田議員，敢問一聲，你呢個建議即係關掉所有餐飲業的堂食，然後由政府包攬提供無牌處所供市民堂食？ 我真的暈了。」他又引用其中一位網友的留言指：「田議員：你的不切實際的建議，不如建議政府所有食市，只能賣外買，但是食店可以開放两小時，12：00至14:00在食店食，又衛生又清潔。」

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