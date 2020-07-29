【疫市營商】金管局中小企貸款調查　36%認為申請銀行貸款較6個月前難

▲ 64%認為銀行在今年第二季貸款批核的取態，與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」。（資料圖片）

香港金融管理局今日公布第二季「狀況調查」，了解中小企認為申請銀行貸款的難易程度。

撇除回答「沒意見／不知道」的受訪者，64%認為銀行在今年第二季貸款批核的取態，與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，前一季的結果為69%。有36%認為銀行的有關取態「較困難」，前一季的結果則為31%。

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貸款較困難的觀感 或受其他因素影響

「較困難」百分比上升主要來自季內未曾向銀行申請或查詢新貸款的中小企的觀感，而其餘曾向銀行申請或查詢新貸款的受訪者當中認為「較困難」的百分比則維持穩定。

調查認為，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素（如媒體／新聞報導、生意經營狀況及親友的意見等）所影響。

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僅5%受訪者認為銀行收緊貸款

在已獲批貸款的受訪者中，95%表示銀行在今年第二季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有分別」，高於前一季的83%。

相反，有5%受訪者表示銀行在第二季對其貸款的取態有所「收緊」，低於前一季的17%。貸款收緊的含義包括降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。

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9成受訪者成功申請新貸款 比率高於上季

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。7%受訪者表示曾於第二季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔90%，高於前一季的84%，表示申請不成功的受訪者則佔10%，低於前一季的16%。



於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的23%及7%，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。

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責任編輯：葉泳珊