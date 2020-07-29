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Amazon創辦人貝索斯前妻 離婚後大方捐款132億

環球社會熱點 18:03 2020/07/29

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亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯前妻麥肯齊透露，她在過去一年向慈善機構捐款17億美元（約132億港元）。

美國的反種族歧視示威持續，種族主義議題更受社會關注。全球最大電商企業亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯的前妻麥肯齊周二（28日）透露，她在過去一年向慈善機構捐款17億美元（約132億港元），包括支持種族平等及多項慈善事業。

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貝索斯（Jeff Bezos）與麥肯齊（MacKenzie Scott）去年宣佈，結束25年的婚姻。雙方達成離婚協議，麥肯齊獲得4%的亞馬遜股份，當時已價值約360億美元。根據彭博社億萬富翁指數，隨著亞馬遜的股價今年持續飆升，MacKenzie的身價如今已超過600億美元（約4,480億港元）。

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麥肯齊周二於博客文章透露，她在過去一年捐款17億美元，支持116個非牟利組織，重點關注包括種族平等、LGBTQ平等、公共衛生和氣候變化等9個領域。

麥肯齊形容2020年上半年令人充滿心碎和恐懼感，更表示捐款是為幫助更多人。她指出自己正努力履行承諾。麥肯齊所指的承諾，是去年響應微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）及股神巴菲特（Warren Buffett）的慈善捐款運動，承諾將個人財產的一半用於慈善捐款。

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責任編輯：何穎兒

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