【香港疫情】保險業踏入冰河時期　冀政府放寬遙距投保

▲ 該會副會長暨榮譽秘書謝立義預計，若疫情持續，加上限聚令「加辣」等，業界將會迎接冰河時期。（受訪者提供圖片）

疫情持續，社交距離限制全面收緊，限聚令亦加辣至二人。保險從業員受到直接衝擊，有調查發現從業員收入下降超過５成，冀政府放寬面對面簽保條款，以及提供為期半年的就業緩助6000元。

香港人壽保險從業員協會發佈第一季的會員調查。向內地訪客發出的保單的直接個人人壽業務方面，新造保單數目下跌78.6%；新造保單保費用下跌57.7%。

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首季保費跌幅高達5成

於香港保險公司個人人壽新造直接業務表現方面，第一季公司保費下降3成至5成不等。當中以5,001至10,000人，以及10,000人以上規模的保險公司受到最嚴重影響，保費跌幅分別達到50.9%及45.6%。除了因為新造保單下降外，亦因為有客戶出現斷供情況。

該會副會長暨榮譽秘書謝立義預計，若疫情持續，加上限聚令「加辣」等，業界將會迎接冰河時期，料第二季新造保單跌幅超過6成；向內地訪客發出保單亦下跌９成半。

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期望政府放寬遙距投保 每月派發6000元津貼

該會員調查亦發現，有多達82.7%的保險從業員期望政府可簡化放寬遙距投保，亦有逾6成半從業員希望啟動第三階段的非面對面措施。

至於各行各業期待的第三輪的防疫抗疫基金，有94%保險從業員希望當局能向每人每月發出最少6000元的收入津貼。另有34.6%受訪者認為有需要再提高津貼額，以幫補從業員照顧家庭的需要。

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責任編輯：葉泳珊