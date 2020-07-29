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【禁堂食】咖啡店主打堂食　生意大跌7成外賣難彌補

商業 18:40 2020/07/29

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全日禁堂食下，有餐廳反映，外賣彌補不到無堂食的損失，更有餐廳索性不做午市。 (Mansons Lot及滾得棧facebook圖片)

港府今日（29日）起全面禁止食肆堂食服務，只可經營外賣。有餐廳反映，外賣彌補不到無堂食的損失，更有餐廳索性不做午市。

【全日禁堂食】外賣容器無立例規管　德國萊茵警告食外賣或會慢性中毒

咖啡店Mansons Lot只做早市和午市生意，其負責人陳先生表示，雖然今日外賣較昨日多1成，但堂食佔餐廳生意8成，外賣只佔2成，因此，整體生意較新措施實施前大跌6至7成。

陳認為，咖啡店有別於茶餐廳，市民到咖啡店除了吃飯外，亦藉此放鬆一下或與朋友聊天，外賣便失去了意義。面對困境，他唯有將關門時間，由下午6時提早至下午3時半，「不會有人來買下午茶，即使買了亦不知道可以去哪裡歎咖啡。」

【禁堂食】餐飲業：中式酒樓如同「等死」　行業失業率高達3成

火鍋店難外賣　晚市3間分店共得1宗外賣

火鍋店滾得棧部份分店有午市及晚市，其老闆梁志偉表示，早前晚市禁堂食，前天(27日)晚市3間分店合共只做了1宗外賣生意，故索性今日起不做午市，以節省成本。他透露，疫情至今，外賣生意只由3%輕微上升至5%，因為火鍋大多是新鮮食材，難於外賣，二來打邊爐講求氣氛，即使在家打邊爐，不少人寧願在超市買食材，三來愈來愈多火鍋店經營外賣，攤薄了生意。

梁又指，現時已再無新策略應對疫情，「外賣、宣傳已全部做了，還可以做什麼？」他希望，政府若發放下一輪資助的話，應按食肆的虧損數字的比例來發放，才算公平。

【禁堂食】港府全日禁止堂食　餐廳：生意已無再下跌空間

記者：朱悅瀅

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