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【禁堂食】HKTVmall：2成員工因隔離無法工作 送貨最少等1星期

即市財經 17:48 2020/07/29

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HKTVmall表示，目前有近兩成員工因隔離而無法如常工作，而且送貨至少要等一星期。

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，更多市民寧願留在家中抗疫，同時帶動網購需求。香港電視 （01137） 旗下的網購平台HKTVmall表示，目前有近兩成員工因隔離而無法如常工作，完成訂單後送貨至少要等一星期。

HKTVmall下午向用戶發電郵通知，為保障客戶及員工，HKTVmall已規定所有居於有「確診個案大廈」的同事，不論全職或兼職都必須進行家居隔離，或取得陰性報告前不能返回公司或接觸客戶。

因應公司最新防疫政策，HKTVmall指目前已有接近兩成送貨、司機、門市、倉務等，因隔離而暫時無法如常工作，影響執貨和送貨的效能。加上近日客戶單量急升，因此客戶選購後會發現最快的送貨日期需要等候一星期或以上。

事實上，早前HKTVmall已就新冠肺炎，更改多項送貨或免運費政策，包括：確診大廈只限樓下交收、家居隔離個案的大廈會放置於門外，而爆發群組感染的大廈就暫停送貨服務。

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