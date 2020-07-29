【定期存款】虛擬銀行港元定存減息潮 1年期最高息報1.1厘

本港的經濟收縮遠較預期差，私人消費開支更創史上最大跌幅，銀行的搶存戰急煞停，連擅打價格戰的虛擬銀行亦似乎放軟手腳，眾安（ZA Bank）今天（7月29日）再減港元定存中短期的息率，更自5月以來已第11度減息。

眾安為首間開業的虛擬銀行，3月24日正式營運，該行剛把一個月港元定存息率微削0.05厘，新息率至0.25厘；半年期息率則調低0.1厘，僅報0.7厘。該行對上一次出手，是剛於上周一（20日）全線減息。

單以虛擬銀行比併，市面第2間正式經營的虛銀天星銀行（Airstar Bank），於6月11日才正式開始營業，但至今已兩度減息，於6月29日全面減港元定存息後，再於上周五（24日）全綫降低短中長息。

經新一輪減息潮後，現時眾安及天星的1個月港元定存息，齊報0.25厘；半年期以天星的一厘，跑贏眾安的0.7厘；天星3個月年息報1.2厘，較眾安的1.08厘高；一年期方面，天星以1.1厘，大幅拋離對手的0.7厘。

東亞 （00023） 首席經濟師鄧世安坦言，上季的私人消費開支下跌14.5%，創歷來最跌幅，拖累第2季的經濟數據，況且，疫情暫未受控，唯恐現市況慘過沙士，遂料對下半年的消費，以至投資意慾的打擊甚大，暫料第3季GDP再呈4.2%跌幅；全年則收縮6.2%。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，原先只料第二季本地生產總值（GDP）按年萎縮7.4%，而市場的中位數是跌8.7%；但實際負增長呈9%，遠較預期差，難免對下半年的消費及經濟再有衝擊，但仍須觀望第3波疫情何時受控。

但張敬勤補充，暫仍維持第4季GDP或由負轉正，主要受惠去年的低基數效應，或有稍微的正增長；但實數仍在估算中。不過，卻對第3季不敢寄望，畢竟本季現已過一半，可惜新型冠狀病毒繼續重創環球及本港，經濟活動幾近停擺，致令本季難有起色。

另方面，天星另闢戰線，7月14日曾逆市以3.1厘突擊，推針對現有客戶每成功邀請5名親友開戶，可獲1.6厘定存加息券，以當時3個月牌價息率為1.5厘，即最高享3.1厘；再以上限5萬元計，最多賺387元息；優惠至8月底。

可是，以該行於上周一已削3個月年息至1.2厘，由此推斷，上述客戶最多賺息頓變2.8厘；再按5萬元封頂額計，換言之，最新只袋350元利息。

而今年初眾安亦曾推3個月冠同行的6.8厘，如今旗下息率低處未自低；再者，綜觀眼下市面3個月年息，天星的2.8厘亦難挑戰「高息王」，畢竟信銀國際搶攻政府派錢涉資約700億元商機，向手機銀行新客開戶提供10厘，續問鼎全城最高息。

另方面，月結日臨近，一個月港元拆息結束3連跌，今天轉升至0.253厘，但發鈔行仍無懼拆息上升，照減港元短期存款息率。渣打削減3個月港元定存息0.05厘，新息率至0.55厘，竟罕有跟半年及一年看齊。這間發鈔行剛於上周三（22日）才全面減短中長息。專家以不少大行於7月份多次劈息，料中小業界再搶乘降息的尾班車，且因疫市禁堂食，業界憂經濟停擺持續，遂令搶存戰暫停。

經最新的降息浪後，單以大行比併，3個月港元定存年息現以滙豐及恒生 （00011） 齊報0.75厘，跑贏中銀香港 （02388） 的0.7厘，以及渣打0.55厘。半年期方面，恒生以0.8厘，險勝滙豐的0.75厘，中銀同期息率為0.65厘，渣打則是0.55厘。至於一年期息率，恒生及中銀雙雙以0.75厘，稍超前滙豐0.7厘，以及拋離渣打0.55厘。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元，存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。至於原本稱冠高息榜大半年的工銀亞洲4.2厘，因而滑落至季軍。

政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪