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新冠肺炎打擊業務發展　日企要求自動辭職人數上升

環球政經 10:37 2020/08/01

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新冠肺炎疫情持續，打擊全球經濟，阻礙公司業務發展，有人亦因而面臨失業或被凍薪的問題，在日本也不例外，日企自動辭職人數也比往年上升。

據《朝日新聞》報道，東京商工RESEARCH指出，在今年1月至6月期間，有達41間上市企業要求員工自願離職，這數目超出2019年35間日企要求員工自動離職的整體數量。是次受影響零售、服飾相關等行業，預料因疫情影響，將擴大至製造業。

報道指，自去年起日企為提高獲利能力，有意減少薪金較高的中年或高齡員工。然而，由於新冠肺炎疲情關係，令公司要求員工的整體數量增加，更是僅次於2010年1月至6月因雷曼風暴影響，有達66間企業要求員工自動離職數量。由於確診數再擴大，對企業經營有長期影響，今年整年或將逼近2010年的85間企業要求員工自動離職數量。

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