  • 27°C
香港時間 : 2020730日 (四) 07:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【公司心戰室@iM網欄】求職之道 態度最重要

名人薈萃 07:01 2020/07/30

分享：

收到老友的電郵，想找MT做些財務分析和管理的工作，問老施有沒有適合人選介紹。老友任職的是上市集團的附屬公司，雖然規模不大，但旗下擁有和管理不少物業資產，作收租發展之用，因此絕對算是有前途的工作。老施想起世姪阿信，從海外畢業回港大半年，不知找到工沒有，便跟阿信媽打個招呼。阿信原來還未找到理想落腳點，阿信媽沒想到老施居然還惦記世姪，感動一番之後立即叫阿信趕緊和老施聯絡。

在電郵中和阿信交代了情況，請他先把CV送來過目。結果等了兩個多星期，CV才姍姍來遲，一看之下發覺內容太簡單空泛兼錯漏百出，完全要不得，立即找阿信來老施公司面談，希望幫他惡補一下。

相關文章：【疫市求職】畢業生求職趨困難　可覓與非學科相關工種汲經驗

私人補習班 由寫CV開始

走進小會議室，阿信一身牛記笠記，瀟灑悠閒的坐着，老施拿着CV準備跟他詳談，才發覺他兩手空空，沒有背包手提袋，連文件紙筆也沒有帶來。老施看在眼內，已經開始不高興。

問阿信為何在CV開頭的Objective（不是用Career Objective）說理想是加入金融機構，他解釋自己是商科出身，專攻財務，自然是希望進入銀行業，又把CV其他各項頗有自信地說明一番。老施聽後，跟他說CV不能一成不變使用同一範式，要針對申請的公司行業和職位配合修訂。

人家公司不是金融財務機構，你偏要說想入投資銀行業做Analyst（分析員），不是九唔搭八嗎？其他的各項，也只是平鋪直述，唸過甚麼學科，做過甚麼工作等，沒有介紹學到甚麼，得到甚麼經驗，又有怎樣的Achievement，讓人看出不CV上的介紹，如何跟申請的工作職位掛鈎。

老施然後耐心逐一指正，阿信卻木無反應，老施終於按捺不住，態度明顯變得嚴厲，鄭重告訴阿信，要是能經我老施推薦求職的，都要求有一定水平，所有文件必須妥當齊全才好。阿信唯唯諾諾，答應立即回去重寫，另加上正式的求職信再送給老施過目。老施又給他一本最近在書店找到如何求職學寫CV的書，讓他參考。

相關文章：【網民熱話】公司停薪留職 不如拿BNO到英國一闖

前輩好落力 後輩不領情

就這樣又等了個多星期才收到阿信的電郵。這次CV算是合格，但求職信又有問題。老施打電話又發短訊給阿信，想跟他趕緊再聊聊，但是沒有回音。如是者又過了三天，阿信才施施然以短訊回覆，說正在做Part-time比較忙，要過一陣子有空再找老施。

老施另外把阿信的CV送給一個做投行的老友，請他幫忙留意有沒有分析員之類的工作。又跟自己公司的人事部主管打了招呼，請她幫世姪練習做Mock Interview（模擬面試），總之想得到的都準備就緒。但是又過了個多月，還是沒有聽到阿信的消息。

老施對阿信毫不着緊也不領情的態度，實在不解。是不是作為長輩自己太過嚴厲跋扈，嚇怕了年輕的世姪；還是年輕人根本不喜歡我們自以為是地過分熱心呢？其實老施很希望扶後輩一把，不過真的不知道該如何是好。

作者_施伯樂

60後，從低做起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

更多公司心戰室@施伯樂的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！ 

撰文 : 施伯樂

欄名 : 公司心戰室

最新專欄文章 更多

【公司心戰室@iM網欄】求職季又臨 寫求職信如寫情信
2020/07/09
【公司心戰室@iM網欄】求職季又臨 寫求職信如寫情信
【公司心戰室@iM網欄】給職場新手的三個忠告
2020/07/02
【公司心戰室@iM網欄】給職場新手的三個忠告
【公司心戰室@iM網欄】讀MBA不如多作賞試
2020/06/30
【公司心戰室@iM網欄】讀MBA不如多作賞試
【公司心戰室@iM網欄】職場規劃 毋須想得太遠
2020/06/18
【公司心戰室@iM網欄】職場規劃 毋須想得太遠
【公司心戰室@iM網欄】尋找個人優勢 職場突圍而出
2020/06/11
【公司心戰室@iM網欄】尋找個人優勢 職場突圍而出
投資銀行 畢業 金融機構 金融 銀行 行業

上一篇文章

【C家教路@iM網欄】美股強勢可持續 正減持港股舊經濟

下一篇文章

【港股追蹤】陳智思掌舵亞洲金融　遭其家族銀行減持股權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半
【大行點睇】下半年最強生科股？　花旗睇呢隻升九成半
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【股神出手】巴菲特連續兩周掃貨　今次睇中邊隻股票?
【股神出手】巴菲特連續兩周掃貨　今次睇中邊隻股票?