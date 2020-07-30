【公司心戰室@iM網欄】求職之道 態度最重要

收到老友的電郵，想找MT做些財務分析和管理的工作，問老施有沒有適合人選介紹。老友任職的是上市集團的附屬公司，雖然規模不大，但旗下擁有和管理不少物業資產，作收租發展之用，因此絕對算是有前途的工作。老施想起世姪阿信，從海外畢業回港大半年，不知找到工沒有，便跟阿信媽打個招呼。阿信原來還未找到理想落腳點，阿信媽沒想到老施居然還惦記世姪，感動一番之後立即叫阿信趕緊和老施聯絡。

在電郵中和阿信交代了情況，請他先把CV送來過目。結果等了兩個多星期，CV才姍姍來遲，一看之下發覺內容太簡單空泛兼錯漏百出，完全要不得，立即找阿信來老施公司面談，希望幫他惡補一下。

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私人補習班 由寫CV開始

走進小會議室，阿信一身牛記笠記，瀟灑悠閒的坐着，老施拿着CV準備跟他詳談，才發覺他兩手空空，沒有背包手提袋，連文件紙筆也沒有帶來。老施看在眼內，已經開始不高興。

問阿信為何在CV開頭的Objective（不是用Career Objective）說理想是加入金融機構，他解釋自己是商科出身，專攻財務，自然是希望進入銀行業，又把CV其他各項頗有自信地說明一番。老施聽後，跟他說CV不能一成不變使用同一範式，要針對申請的公司行業和職位配合修訂。

人家公司不是金融財務機構，你偏要說想入投資銀行業做Analyst（分析員），不是九唔搭八嗎？其他的各項，也只是平鋪直述，唸過甚麼學科，做過甚麼工作等，沒有介紹學到甚麼，得到甚麼經驗，又有怎樣的Achievement，讓人看出不CV上的介紹，如何跟申請的工作職位掛鈎。

老施然後耐心逐一指正，阿信卻木無反應，老施終於按捺不住，態度明顯變得嚴厲，鄭重告訴阿信，要是能經我老施推薦求職的，都要求有一定水平，所有文件必須妥當齊全才好。阿信唯唯諾諾，答應立即回去重寫，另加上正式的求職信再送給老施過目。老施又給他一本最近在書店找到如何求職學寫CV的書，讓他參考。

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前輩好落力 後輩不領情

就這樣又等了個多星期才收到阿信的電郵。這次CV算是合格，但求職信又有問題。老施打電話又發短訊給阿信，想跟他趕緊再聊聊，但是沒有回音。如是者又過了三天，阿信才施施然以短訊回覆，說正在做Part-time比較忙，要過一陣子有空再找老施。

老施另外把阿信的CV送給一個做投行的老友，請他幫忙留意有沒有分析員之類的工作。又跟自己公司的人事部主管打了招呼，請她幫世姪練習做Mock Interview（模擬面試），總之想得到的都準備就緒。但是又過了個多月，還是沒有聽到阿信的消息。

老施對阿信毫不着緊也不領情的態度，實在不解。是不是作為長輩自己太過嚴厲跋扈，嚇怕了年輕的世姪；還是年輕人根本不喜歡我們自以為是地過分熱心呢？其實老施很希望扶後輩一把，不過真的不知道該如何是好。

作者_施伯樂 60後，從低做起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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