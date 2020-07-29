  • 32°C
香港時間 : 2020729日 (三) 17:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】傳Moderna新冠疫苗每療程定價介乎50至60美元 盤前漲1%

即市財經 17:41 2020/07/29

分享：

傳Moderna計劃將新冠肺炎疫苖每療程定價介乎50至60美元，即每劑為25至30美元。

外媒引述消息人士指，美國生物科技公司Moderna（美：MRNA）計劃將新冠肺炎疫苖每療程定價介乎50至60美元（約375至450港元），較輝瑞（美：PFE）及BioNTech（美：BNTX）開發的疫苗高出至少11美元。Moderna於美股盤前漲1%，輝瑞則漲0.9%。

Moderna及輝瑞的疫苗一個療程均需兩劑。輝瑞每療程定價為39美元（約292港元），又稱於其他發達國家的定價不會低於美國。

消息指，Moderna的最終定價仍未有定論。Moderna發言人指，公司正與政府商討疫苗mRNA-1273潛在供應數量，但基於保密原則下，不會給予任何有關定價的詳情。

動物測試成功誘發免疫反應

另外，Moderna周二（28日）證實，在恆河猴身上進行新冠肺炎疫苗實驗已成功誘發免疫反應，可預防感染新冠病毒，降低病毒在猴子鼻腔和肺部複製。

Moderna早前宣布獲得美國特朗普政府額外4.72億美元（約36.6億港元）資金，支持其新冠病毒疫苗三期臨床試驗。公司於周一開展三期臨床測試，臨床試驗人數為3萬人。

相關文章：【美股焦點】Moderna盤前急漲1成 3期臨床周一開展 政府額外資助4.72億美元

【新冠疫苗】疫苗聯盟擬將疫苗價格上限定為40美元

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

美股 經濟 Moderna（美：MRNA） 疫苗 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【禁堂食】HKTVmall：2成員工因隔離無法工作 送貨最少等1星期

下一篇文章

【港股市況】滙豐領恒生指數升110點　夜期早段偏軟（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】泰格醫藥次日孖展錄560億 超購95倍
【新股IPO】泰格醫藥次日孖展錄560億 超購95倍
【新股IPO】泰格醫藥集資逾百億　入場費10101元（第二版）
【新股IPO】泰格醫藥集資逾百億　入場費10101元（第二版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
消息：立法會選舉　政府決定押後1年
消息：立法會選舉　政府決定押後1年
【美股市況】道指收市跌205點納指跌1.3% 台積電挫8%（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌205點納指跌1.3% 台積電挫8%（不斷更新）