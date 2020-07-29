【美股焦點】傳Moderna新冠疫苗每療程定價介乎50至60美元 盤前漲1%

▲ 傳Moderna計劃將新冠肺炎疫苖每療程定價介乎50至60美元，即每劑為25至30美元。

外媒引述消息人士指，美國生物科技公司Moderna（美：MRNA）計劃將新冠肺炎疫苖每療程定價介乎50至60美元（約375至450港元），較輝瑞（美：PFE）及BioNTech（美：BNTX）開發的疫苗高出至少11美元。Moderna於美股盤前漲1%，輝瑞則漲0.9%。

Moderna及輝瑞的疫苗一個療程均需兩劑。輝瑞每療程定價為39美元（約292港元），又稱於其他發達國家的定價不會低於美國。

消息指，Moderna的最終定價仍未有定論。Moderna發言人指，公司正與政府商討疫苗mRNA-1273潛在供應數量，但基於保密原則下，不會給予任何有關定價的詳情。

動物測試成功誘發免疫反應

另外，Moderna周二（28日）證實，在恆河猴身上進行新冠肺炎疫苗實驗已成功誘發免疫反應，可預防感染新冠病毒，降低病毒在猴子鼻腔和肺部複製。

Moderna早前宣布獲得美國特朗普政府額外4.72億美元（約36.6億港元）資金，支持其新冠病毒疫苗三期臨床試驗。公司於周一開展三期臨床測試，臨床試驗人數為3萬人。

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