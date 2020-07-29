恒大健康變身車股 股價升幅超越Tesla

近日股價持續抽升的恒大健康 （00708） 宣布將正式命名為「恒大汽車」，以反映集團的新能源汽車業務。該股股價強勁，甫改名已成為港股車股市值第一股，而且今年股價表現更勝美股電動車廠特斯拉（Tesla）。

恒大健康今日股價曾勁升近7%，高見31.95元，再創上市新高。恒大健康現市值已達2,700億元，與本港上市的汽車股比較，恒大健康已成車股市值第一，超過比亞迪 （01211） A+H市值的約2,400億元，亦高過藍籌車股吉利 （00175） 的1,600億元。

恒大健康的市值更直逼母公司，中國恒大 （03333） 的約2,800億元。

恒大健康今年勁升3倍 跑贏Tesla

另邊廂，美股汽動車龍頭Tesla今年股價勁升，市值一舉超過豐田汽車（Toyota），成為全球車股市值一哥。Tesla今年以來爆升2.5倍，已被市場視為泡沫，而恒大健康今年更勁升3倍，比Tesla炒味更濃。

更值得留意的是，Tesla於2019年全年共出貨了37萬部電動車，今年盡管受疫情影響，上半年亦出貨18萬部車。集團更在上季實現連續4季錄盈利，令市場驚喜。至於恒大健康，至今仍未有首部電動車量產。由於研發的成本，恒大健康去年全年錄得高達44億元人民幣虧損。

至於恒大健康的前景，恒大主席許家印曾表示，集團首款汽車「恒馳1」將在今年上半年亮相，量產將於2021年開始，惟目前「恒馳1」仍未見發布。

恒大健康今年勁炒，主要是市場追捧新能源車概念，另外，大股東中國恒大持股75%，令恒大健康街資較少，在貨源歸邊情況下，亦令恒大健康易被炒上。

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責任編輯：錢家鋒