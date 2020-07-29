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Instagram 斥數十萬美元 吸引 TikTok KOL 過檔

環球政經 17:20 2020/07/29

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Facebook旗下Instagram，為宣傳將於8月推出的應用程式Reels，向擁有數百萬跟隨者的受歡迎TikTok用戶，支付巨額獎金吸引過檔，兩大社交媒體製造商，又會有一番龍爭虎鬥。

外媒報導，Instagram早前向人氣高企的TikTok用戶招手，開出相當吸引的價錢，鼓勵過檔使用旗下Reels。消息人士並未有透露曾向誰開出價錢，但已知該筆款項高達數十萬美元。

相關閱讀：面臨被美國禁用也不怕　TikTok將於未來3年招聘1萬職位

Reels屬Facebook旗下新推出的應用程式，以拍攝15秒短片再加上特效為賣點，而TikTok則提供類似服務，惟短片長度限制60秒，所以外界認為Reels的推出，是要搶佔TikTok用戶。早前Reels已經在印度、巴西、法國和德國等地通過測試，並計劃於8月推出。

有中資背景的TikTok主打年輕客群，自推出以來用戶數直線上升，四月更以全球四億下載用戶超逾Instagram，惟近日一連串用戶私隱保障問題，再於美國當地引起關注及熱烈討論。

相關閱讀：【中美角力】TikTok面臨美國封殺　上季遊說開支創50萬美元新高

 

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撰文 : 國際組

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