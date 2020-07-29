▲ 【美國疫情】單日增1300死再破頂 6州死亡創新高

美國疫情再惡化，單日新增逾1300人死於新冠肺炎，創5月以來最大單日增幅。在西部和南部，6州的新增死亡人數再破頂。加州拉美裔的感染和死亡病例高企，反映美國不同種族在醫療保障、生活質素仍存在差距。

根據路透社統計，阿肯色州、加州、佛州、蒙大拿州、俄勒岡州和德州周二（28日）的新增死亡人數均創新高。

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加州新增171宗死亡病例。衛生官員指，拉美裔佔全州的感染人數56%、死亡人數佔比高達46%，農業區中央谷地 （Central Valley）的疫情尤其嚴峻，當地醫院不堪重負。拉美裔佔美國人口超過3分1。

在佛州，衛生部稱，周二新增191人死亡。

德州周一（27日）新增6000多宗確診，累計逾40萬宗，緊隨加州、佛州和紐約州其後。

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加州和德州往院人數下降，華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）認為，這可能是南部和西部州分疫情見頂的徵兆，但其他地區正處於新一波疫情爆發的邊緣。

福西指出，初步預測顯示，俄亥俄州、印第安納州、田納西州和肯塔基州的確診率上升。

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記者：韓羚