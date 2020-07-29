【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 環球政治 17:44 2020/07/29 分享： 中國跟伊朗據報達成25年全面合作協議，影響整個亞洲形勢，除了震動了中東油市的現有平衡，還觸動亞洲另一人口大國印度與中東關係。伊朗全面投向中國懷抱，還準備把印度在伊朗所建基建變成中巴經濟走廊的延伸，印度長遠恐怕難以維持與伊朗合作，並勢將進一步鞏固印度靠向美國的反中陣營。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 【中美角力分析】中美敲響反諜戰 互關領事館僅序幕（訂戶專享） 2020/07/27 【中美角力分析】中美敲響反諜戰 互關領事館僅序幕（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享） 2020/07/27 【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享） 2020/07/26 【新冠疫苗分析】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？（訂戶專享） 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 今日 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【BNO移民】走出舒適圈 一切須由零開始 今日 【BNO移民】走出舒適圈 一切須由零開始 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 2020/07/28 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 【美國大選】拜登提議瘋狂加稅 跟選民荷包為敵？ 2020/07/28 【美國大選】拜登提議瘋狂加稅 跟選民荷包為敵？ 地緣政治 外交 經濟 印度 伊朗 一帶一路 中國 美國 克什米爾 巴基斯坦 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入