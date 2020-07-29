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【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享）

環球政治 17:44 2020/07/29

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中國跟伊朗據報達成25年全面合作協議，影響整個亞洲形勢，除了震動了中東油市的現有平衡，還觸動亞洲另一人口大國印度與中東關係。伊朗全面投向中國懷抱，還準備把印度在伊朗所建基建變成中巴經濟走廊的延伸，印度長遠恐怕難以維持與伊朗合作，並勢將進一步鞏固印度靠向美國的反中陣營。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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