吉野家全年虧損90億日元 擬關閉全球最多150間分店

日本餐飲連鎖店吉野家宣布，業務受新冠疫情大幅影響，將於明年2月底前於全球關閉最多150間分店，今年開設新店的計劃亦會叫停。

根據日本傳媒報導，日本吉野家受制於新冠肺炎疫情，導致業績表現惡化。今年3月至5月營收396億日元，較去年同期減少24.8%，營業損失超過40億日元。集團預計至2021年2月底，全年營收將只有1723億日元，減少達20.3%，最終虧損更可能達到90億日元。

集團表示，疫情肆虐期間大量店鋪休業，甚或縮短營業時間，影響業務收入，因此將於明年2月底前，關閉全球以中國為中心的最多150間店鋪。現時吉野家集團於全球有近3,300間分店，是次關閉店舖計畫數量達總數5%。

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於香港代理吉野家的洪明基家族旗下合興(047)亦發出盈警，指由於銷售表現下滑以及使用權資產之相應減值，預料上半年盈轉虧，蝕最多7000萬元人民幣，去年同期賺5700萬元人民幣。

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