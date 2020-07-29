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【新冠疫苗】英國四出搜羅 再簽6000萬劑協議

環球社會熱點 17:25 2020/07/29

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【新冠疫苗】英國四出搜羅 再簽6000萬劑協議

全球多款新型冠狀病毒疫苗仍處於研發階段，英國政府先下手為強，四出與藥廠磋商確保供應，最新與藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）及塞諾菲巴斯德（Sanofi Pasteur）達成協議，獲6000萬劑疫苗優先購買權。

【新冠疫苗】俄羅斯冀8月10日前推疫苗 爭取全球第一

【新冠疫苖】Moderna疫苗猴子實驗 成功降傳播風險

英國商務大臣岑浩文（Alok Sharma）表示，雖然無人可保證研發真的有成果，但提前獲得成功希望大的疫苗貨源協議十分重要，提高獲得可行疫苗機會，以保護國民，拯救生命。

最新協議涉及的疫苗，借鑒了塞諾菲巴斯德原有流感疫苗所用的蛋白重組技術，藥廠預計，若試驗成功，可於2021年上半年通過審批。藥廠正全力提升產能，目標是年產量達到10億劑。

【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校

為確保一旦研發成功，英國民眾可馬上獲得疫苗，英國政府近期四出接觸藥廠，談成多份協議，包括英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）及牛津大學合的1億劑，還有BioNTech、輝瑞（Pfizer）及Valneva的9000萬劑。

【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售

【新冠疫苖】華府專家福西料Moderna疫苗 11月見成效

責任編輯：文青青

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