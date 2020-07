【美國疫情】柯達菲林轉型製藥抗疫 獲美國政府批58億貸款

▲ 柯達公司剛向美國政府申請貸款7.6億美元(約58億港元),以生產非專利藥物的成分。

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情肆虐全球,各大藥廠爭相研發疫苗和治療藥物,連風光一時的菲林、相機巨頭柯達公司都轉型生產藥物對抗全球大流行的疫情。柯達公司剛向美國政府申請貸款7.6億美元(約58億港元),以生產非專利藥物的成分。

受新冠肺炎疫情衝擊,美國有意在藥物、保護裝備等供應上減少對外國的依賴。特朗普政府在4月引用國防生產法增加生產保護裝備、呼吸機等器材。柯達的貸款包含在此範疇內,總統特朗普更形容為「美國製藥業歷史上最重要的交易之一」("one of the most important deals in the history of US pharmaceutical industries")。

有上百年歷史菲林公司柯達,向美國政府申請貸款7.6億美元(約58億港元),以轉型為藥物生產公司。消息發布後,柯達周二(28日)股價飆升60%以上。柯達製藥公司負責人指出,需要三到四年才能實現大規模生產。

柯達並不是唯一一家轉型製藥的攝影公司。日富士菲林(Fujifilm)早前亦加入研發新冠肺炎疫苗。

記者:葉芷樺