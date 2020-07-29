【美國疫情】柯達菲林轉型製藥抗疫 獲美國政府批58億貸款

▲ 柯達公司剛向美國政府申請貸款7.6億美元（約58億港元），以生產非專利藥物的成分。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，各大藥廠爭相研發疫苗和治療藥物，連風光一時的菲林、相機巨頭柯達公司都轉型生產藥物對抗全球大流行的疫情。柯達公司剛向美國政府申請貸款7.6億美元（約58億港元），以生產非專利藥物的成分。

受新冠肺炎疫情衝擊，美國有意在藥物、保護裝備等供應上減少對外國的依賴。特朗普政府在4月引用國防生產法增加生產保護裝備、呼吸機等器材。柯達的貸款包含在此範疇內，總統特朗普更形容為「美國製藥業歷史上最重要的交易之一」（"one of the most important deals in the history of US pharmaceutical industries"）。

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有上百年歷史菲林公司柯達，向美國政府申請貸款7.6億美元（約58億港元），以轉型為藥物生產公司。消息發布後，柯達周二（28日）股價飆升60％以上。柯達製藥公司負責人指出，需要三到四年才能實現大規模生產。

柯達並不是唯一一家轉型製藥的攝影公司。日富士菲林（Fujifilm）早前亦加入研發新冠肺炎疫苗。

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記者：葉芷樺