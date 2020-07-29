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【全日禁堂食】各區食肆舖劈價賣　業主：肉痛好過日日愁

股樓投資 17:29 2020/07/29

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疫情肆虐，政府再收緊防疫措施，餐廳全日禁堂食，對餐飲業影響深遠，有食肆店舖業主索性劈價沽舖。市場消息指，灣仔謝斐道313-323號地下A號舖，面積887平方呎，連408平方呎天井，由咖啡店「香港地」承租，數月前叫價4,500萬元放售，其後勁減2,550萬元，以1,950萬元出售，減幅高近六成。

其他旺區方面，旺角西洋菜街196號地舖連閣樓，面積1,100平方呎，由台灣美食餐廳承租，數月前叫價6,000萬元放售，終減價1,500萬元，以4,500萬元易手，減幅高達25%，較市值平約一成。

值得留意的是，就連民生區也受影響。市場消息指，屯門石排頭路15號翠林花園地下（L1）7號舖，面積500平方呎，由食店「美味千餐廳」承租，原叫價2,000萬元放售，終減440萬元，以1,560萬元易手，減幅約22%。

有食肆舖主坦言：「租金向來有加無減，惟疫情肆虐，人人要我減租，愈減愈多，我絕非不想減，若不減租，租客隨時結業，到時人去樓空更慘，問題是減租到何時，疫情似乎一日未有疫苗，也不會完結，夏天爆發第三波，到冬天時，是否又爆發，到時候我可以點？與其日日擔心，倒不如忍痛賣舖，及早離場。」

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撰文 : 柳家平

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