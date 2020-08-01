【餓「新」嘗啖＠iM網】疫情下回味愜意晚餐 在東來順遇見嬌艷的她

2020年是離奇的一年，地球沒有停轉，太陽沒有停照，樹林沒有停下它的光合作用，而人類卻停止了他們的日常。

新冠肺炎肆虐大半年，大家減少社交活動，減絕旅遊；有人留家工作，有人留家沒有工作；有店暫停營業，有店結束營業……疫情，操控了人們的生活，困擾了很多人的健康，截斷了很多人的經濟命脈。如果說，在這場來勢洶洶的疫情中，大多數人還能繼續的，除了工作外，似乎只有吃和睡。

就算最近疫情嚴峻，政府不讓堂食，但都准許外賣（編按：政府宣布7月31日恢復堂食），可想而知，食對港人有多重要。在只有外賣的日子，回想前陣子到東來順吃了一頓愜意的晚餐，甚是回味。

頭盤最是驚喜，甫上枱來個清新三小碟，涼伴香烏筍絲核桃、鮮杞子百合。小指頭般大小的鮮紅杞子，真是第一次見，予人新奇。外型漲卜卜嬌艷欲滴，吃上口爽得來沒有小蕃茄的厚皮質感，簡單一句：爽甜無渣多汁。配鮮百合的粉粉口感，一軟一硬，一紅一白，天作之合。

▲ 驕艷欲滴的鮮杞子，爽口甜美多汁。

▲ 烏筍絲核桃，美得像幅畫。

大家對杞子都不會陌生，有補腎壯陽又有明目養顔之效，男女都愛。這鮮杞子來自寧夏，醫食同源，有說是寸粒寸金的超級水果，新鮮吃到的時候不多，因為太驕矜不容易保存，所以收成後多曬乾保存，才一年四季皆可進食。只是曬乾後的杞子，難免會流失部份營養，故鮮杞子營養含量肯定更高，這晚營養定豐富。

「白玉木耳川味菠菜」的白木耳，也是新鮮的，平常曬乾再泡浸的白木耳，就算浸軟發大，但沒有新鮮的木耳那種飽滿彈性美感，充滿生命力。別說我膚淺，新鮮木耳口感更勝一籌。

▲ 白玉木耳配川味菠菜，賣相和實相一樣美

去東來順，大多想到他們的牛羊出色，是夜的香辣鮑魚海鮮鍋，吸引程度不遜牛羊，海鮮配香辣各自各精彩，誰也沒搶了誰的風頭，鮑魚彈牙故然惹味好食，那爆膏的蟹蓋更是叫人嘩然。特意留了一點回家，翌日加少少鮮蝦豆卜青瓜再煮，想不到依然美味，施超群師傅的味道，竟然還餘三分。

▲ 香辣海鮮煲，惹味。

此外，蜀香辣椒醬黑雞油樅炒田雞腿和蓉城香辣筍瞉魚，辣得來味道完全不一樣，叫嗜辣的我挑選其一？就如問孔劉好還是玄彬好，很難做出抉擇，最終兩道菜都上枱了，哈哈，皆大歡喜。

▲ 嫩滑的蜀香辣椒醬黑雞油樅炒田雞腿。

▲ 蓉城香辣筍殻魚，外脆內嫩，辣味慢慢滲。

▲ 爆膏蟹蓋，看到就食指動吧？

甜品來個冬瓜涼粉桂花糖水，滋潤得好完美的句號。只是那晚的美好時光，不知甚麼時候能重回？唉，還是繼續留家食外賣煲劇吧。

▲ 冬瓜涼粉桂花糖水，是晚甜美的句號。

作者_柯景惇簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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