【禁堂食】外賣生意看俏　POS供應商iCHEF料今年客戶增長5成 

▲ 銷售點終端系統（POS）供應商iCHEF早前已推新服務 -「遙距自取外賣」，並為現有客戶提供免費升級，可讓食肆客戶以QR code點餐。

新冠肺炎疫情第三波襲來，政府規定今日起，全港食肆禁止堂食，對一眾餐廳而言實在百上加斤。銷售點終端系統（POS）供應商iCHEF早前推新服務 -「遙距自取外賣」，並為現有客戶提供免費升級，可讓食肆客人以QR code點餐。

iCHEF香港區負責人李思明透露，自從第三疫情再來，餐廳客戶收入明顯大受影響，今個星期餐廳整體生意額比6月下降5成，堂食影響特別大。「餐廳必須轉變策略做外賣生意，有專營米線的餐廳客戶，就將食材、醬汁分開，做成半製成品的『懶人包』，外賣至客人手上。」

▲ 據了解，疫情下的半年，iCHEF的客戶數目按年上升20%，預計今年客戶數目按年增長可達50%。（受訪者提供圖片）

但李思明亦指出，外賣落單對食肆始終有困難。「如以WhatsApp落單，或因為選擇太多，訂單或會出現錯誤，因此推出『遙距自取外賣』服務，讓食肆可讓客戶以QR code方式點餐。」他解釋，例如食肆可以在宣傳單張或專頁上附上QR code，客戶便能連結到網站點單，省卻下載專用的應用程式的麻煩。「而送貨方面就讓該店鋪自行負責，服務的目的是讓餐廳食肆創造更多外賣訂單。他透露，4月時已經推出該服務，目前因為疫情關係，就開放所有現時客戶免費升級使用。

▲ 李思明表示，對於年輕一輩的餐飲野老闆而言，要轉或者簡單，因為他們能接受新思維，但對於傳統的食店而言，則是非常大的挑戰。（受訪者提供圖片）

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限聚令以來，令食店苦不堪言，李思明表示，對於年輕一輩的餐飲業老闆而言，要轉或者簡單，因為他們能接受新思維，但對於傳統的食店而言，則是非常大的挑戰。「傳統食店仍然用手寫單，下單或有欠準確，而廚房方面，因為師傅能力所限，或難以做到半製成品應付外賣需求。」他表示，相信疫情會持續一段時間，要轉外賣或其他策略，食店老闆或要及早做好準備。

不要殺到來了才想方法，而是預早做好應對措施。

據了解，疫情下的半年以來，更多客戶願意使用iCHEF的POS系統。「客戶數目按年上升20%，保守估計，今年客戶數目按年增長可達50%。」他表示，為了建立更強大的生態圈，未來會嘗試聯合本地的其他餐飲外賣平台，並能將不同平台整合到一台POS機當中。

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記者：李彥煒