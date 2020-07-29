  • 32°C
香港時間 : 2020729日 (三) 18:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【禁堂食】外賣生意看俏　POS供應商iCHEF料今年客戶增長5成 

科技 17:30 2020/07/29

分享：

銷售點終端系統（POS）供應商iCHEF早前已推新服務 -「遙距自取外賣」，並為現有客戶提供免費升級，可讓食肆客戶以QR code點餐。

新冠肺炎疫情第三波襲來，政府規定今日起，全港食肆禁止堂食，對一眾餐廳而言實在百上加斤。銷售點終端系統（POS）供應商iCHEF早前推新服務 -「遙距自取外賣」，並為現有客戶提供免費升級，可讓食肆客人以QR code點餐。

iCHEF香港區負責人李思明透露，自從第三疫情再來，餐廳客戶收入明顯大受影響，今個星期餐廳整體生意額比6月下降5成，堂食影響特別大。「餐廳必須轉變策略做外賣生意，有專營米線的餐廳客戶，就將食材、醬汁分開，做成半製成品的『懶人包』，外賣至客人手上。」

據了解，疫情下的半年，iCHEF的客戶數目按年上升20%，預計今年客戶數目按年增長可達50%。（受訪者提供圖片）

但李思明亦指出，外賣落單對食肆始終有困難。「如以WhatsApp落單，或因為選擇太多，訂單或會出現錯誤，因此推出『遙距自取外賣』服務，讓食肆可讓客戶以QR code方式點餐。」他解釋，例如食肆可以在宣傳單張或專頁上附上QR code，客戶便能連結到網站點單，省卻下載專用的應用程式的麻煩。「而送貨方面就讓該店鋪自行負責，服務的目的是讓餐廳食肆創造更多外賣訂單。他透露，4月時已經推出該服務，目前因為疫情關係，就開放所有現時客戶免費升級使用。

李思明表示，對於年輕一輩的餐飲野老闆而言，要轉或者簡單，因為他們能接受新思維，但對於傳統的食店而言，則是非常大的挑戰。（受訪者提供圖片）

＞＞＞【禁堂食】餐飲業：中式酒樓如同「等死」　行業失業率高達3成

＞＞＞【禁堂食】POS供應商Eats365瞄準商機　拓網上外賣速遞服務

限聚令以來，令食店苦不堪言，李思明表示，對於年輕一輩的餐飲業老闆而言，要轉或者簡單，因為他們能接受新思維，但對於傳統的食店而言，則是非常大的挑戰。「傳統食店仍然用手寫單，下單或有欠準確，而廚房方面，因為師傅能力所限，或難以做到半製成品應付外賣需求。」他表示，相信疫情會持續一段時間，要轉外賣或其他策略，食店老闆或要及早做好準備。

不要殺到來了才想方法，而是預早做好應對措施。

據了解，疫情下的半年以來，更多客戶願意使用iCHEF的POS系統。「客戶數目按年上升20%，保守估計，今年客戶數目按年增長可達50%。」他表示，為了建立更強大的生態圈，未來會嘗試聯合本地的其他餐飲外賣平台，並能將不同平台整合到一台POS機當中。

公司提供服務 為香港餐飲業者提供智慧POS方案及餐飲業顧問服務
收費 788港元月費，其他裝置如iPad、收銀機要額外購買
旗下使用的餐廳數目 業務遍布香港、台灣、 新加坡和馬來西亞，餐廳客戶超過10,000家
新服務或優惠 4月為現有客戶免費升級「遙距自取外賣」服務，讓大眾用QR code下單

記者：李彥煒

相關文章

【禁堂食】餐飲業：中式酒樓如同「等死」　行業失業率高達3成
今日
【禁堂食】餐飲業：中式酒樓如同「等死」　行業失業率高達3成
【禁堂食】美心出招谷外賣　小菜低至38元＋7折優惠
今日
【禁堂食】美心出招谷外賣　小菜低至38元＋7折優惠
【禁堂食】POS供應商Eats365瞄準商機　拓網上外賣速遞服務
今日
【禁堂食】POS供應商Eats365瞄準商機　拓網上外賣速遞服務
【網民熱話】禁堂食下遍地開餐 網友呼籲：唔好再影人喺街食飯 ！
今日
【網民熱話】禁堂食下遍地開餐 網友呼籲：唔好再影人喺街食飯 ！
軟件 疫情 餐飲 外賣 限聚令 香港 WhatsApp 服務 餐廳 肺炎

下一篇文章

【數碼轉型】微軟夥滙豐推新計劃　可獲3個月免費租賃服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G競賽】美國國務院公布「5G潔淨網絡商」名單　全球24間網絡商入圍
【5G競賽】美國國務院公布「5G潔淨網絡商」名單　全球24間網絡商入圍
【新冠肺炎】疫苗推出的重大挑戰　物流業運送力與設備不足
【新冠肺炎】疫苗推出的重大挑戰　物流業運送力與設備不足
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
手機版動物森友會將於香港上架　無需再跨區遊玩
手機版動物森友會將於香港上架　無需再跨區遊玩
Apple或革新充電線設計　改用尼龍物料編織
Apple或革新充電線設計　改用尼龍物料編織