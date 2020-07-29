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【企鵝掃貨】騰訊增持　內地遊戲商世紀華通股權　

股樓投資 17:29 2020/07/29

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近日先後收購互聯網平台搜狗（美：SOGO），以及移動辦公系統開發商泛微網絡（滬：603039）後，騰訊亦出手擴大遊戲業務。擁有《傳奇》、《最終幻想14》、《永恒之塔》等多款經典電腦遊戲產品的世紀華通（深：002602）發布簡式權益變動公告，騰訊產業基金旗下林芝騰訊昨日（27日）通過大宗交易增持公司股份1792萬股，自此林芝騰訊持股比例上升至5%，構成「舉牌」，成為公司主要股東。世紀華通今日報12.44元人民幣無起跌，騰訊則收報541.5元跌0.3%。以世紀華通股價計算，騰訊增持資金料逾2億元人民幣。

相關文章：【港股追蹤】有利增廣告收入　騰訊買搜狗花旗話俾Like

早於2018年，騰訊斥30億人民幣入股另一間遊戲商盛趣遊戲，及後世紀華通收購盛趣遊戲，騰訊透過換股方式，成為世紀華通股東。較早前，騰訊及世紀華通亦曾爭奪本港上市遊戲公司樂遊科技（01089）的控股權，最後由騰訊勝出。

除了擁有多套知名遊戲，世紀華通亦有拓展海外市場，旗下全資子公司點點互動，早前已入股韓國的Kakao Games

相關文章：【港股追蹤】騰訊傳近6億美元　洽購法國遊戲商Voodoo股權　

撰文 : 投資組

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